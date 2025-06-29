Жителів Дрогобича після нічної атаки закликають не виходити на вулицю

Жителів Дрогобича та громади просять не виходити на вулицю за потреби. Вночі росіяни атакували місто ракетами і дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дрогобицьку міськраду.

Як зазначається, окупанти вдарили ракетами і дронами по одному з промислових об'єктів. Зранку на місце події прибули всі служби реагування.

"Закликаємо мешканців громади залишатися вдома, по можливості не виходити на вулицю без нагальної потреби. Щільно зачиніть вікна, двері, вентиляційні отвори. Вимкніть кондиціонери, вентиляцію, обігрівачі з забором повітря ззовні", - йдеться у повідомленні.

Жителів закликають приготувати ватно-марлеві пов'язки, зволожені водою або слабким розчином соди.

Відповідні служби здійснюють вимірювання показників атмосферного повітря та рівня радіації. Станом на 13:00, за повідомленням міської ради, якість повітря у Дрогобичі перебуває в межах норми.

Зафіксовано незначне відхилення у районі вулиць Нафтовиків, Руданського та Бетховена.

Оновлено. Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що фахівці виявили незначне перевищення діоксиду азоту, сірчистого ангідриду та оксиду вуглецю у Дрогобичі.

Перебої зі світлом і водою

Як відомо, після атаки у Дрогобичі зафіксували проблеми з електроенергією. Частина міста залишилася без світла.

Також "Дрогобичводоканал" повідомив, що були знеструмлені насосні станції 3-го підйому, які подають воду на верхні поверхи багатоквартирних будинків.

Станом на 10:00 відновлено енергоживлення 15 таких станцій, але знеструмлені ще 16. Фахівці максимально підняли тиск у водопровідній мережі міста, таким чином вода подається до сьомих поверхів.

Якщо роботу станцій не відновлять, то розглядають можливість підвозу води у другій половині дня.