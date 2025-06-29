Жителей Дрогобыча после ночной атаки призывают не выходить на улицу
Жителей Дрогобыча и общины просят не выходить на улицу при необходимости. Ночью россияне атаковали город ракетами и дронами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Дрогобычский горсовет.
Как отмечается, оккупанты ударили ракетами и дронами по одному из промышленных объектов. Утром на место происшествия прибыли все службы реагирования.
"Призываем жителей громады оставаться дома, по возможности не выходить на улицу без необходимости. Плотно закройте окна, двери, вентиляционные отверстия. Выключите кондиционеры, вентиляцию, обогреватели с забором воздуха извне", - говорится в сообщении.
Жителей призывают приготовить ватно-марлевые повязки, увлажненные водой или слабым раствором соды.
Соответствующие службы осуществляют измерения показателей атмосферного воздуха и уровня радиации. По состоянию на 13:00, по сообщению городского совета, качество воздуха в Дрогобыче находится в пределах нормы.
Зафиксировано незначительное отклонение в районе улиц Нефтяников, Руданского и Бетховена.
Перебои со светом и водой
Как известно, после атаки в Дрогобыче зафиксировали проблемы с электроэнергией. Часть города осталась без света.
Также "Дрогобычводоканал" сообщил, что были обесточены насосные станции 3-го подъема, которые подают воду на верхние этажи многоквартирных домов.
По состоянию на 10:00 восстановлено энергопитание 15 таких станций, но обесточены еще 16. Специалисты максимально подняли давление в водопроводной сети города, таким образом вода подается до седьмых этажей.
Если работу станций не восстановят, то рассматривают возможность подвоза воды во второй половине дня.
Ночной удар по Украине
Ночью 29 июня россияне нанесли комбинированный удар по Украине, выпустив рекордные 537 целей - 477 дронов и 60 ракет.
Под ударом были Львовская, Ивано-Франковская и Хмельницкая, Черкасская, Полтавская, Днепропетровская области, Запорожье и Николаев.
Больше о последствиях ночного обстрела Украины - в материале РБК-Украина.
Этой ночью трагически погиб украинский пилот F-16 Максим Устименко. Летчик сбил семь целей, но его самолет был поврежден. Пилот успел отвести самолет от жилых кварталов, но не смог катапультироваться.
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