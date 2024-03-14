Жителів Донецької області евакуюватимуть у ще два регіони України: подробиці

Евакуйованих жителів Донецької області тепер зможуть приймати ще два регіони України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку ОВА.
Сьогодні відбулося засідання Координаційного штабу з питань проведення обов'язкової евакуації населення в умовах воєнного стану. У ньому взяли участь:
Фото: Засідання (facebook.com/DonetskaODA)
Зазначається, що керівництво Рівненської та Волинської ОВА доповіли про готовність прийняти евакуйоване цивільне населення з Донеччини зокрема з визначенням конкретних місць розташування.
Ця інформація дасть можливість евакуйованим громадянам заздалегідь знати, які умови для проживання на них очікують. Особливу увагу зосередили на адаптації дітей, маломобільного населення та людей з інвалідністю.
У Донецькій ОВА повідомили, що евакуація в зазначені регіони розпочнеться 23 березня.
Нагадаємо, 23 жовтня 2023 року на засіданні Координаційного штабу з питань обов'язкової евакуації було оголошено про евакуацію близько 250 дітей з Донецької області. Вона була введена у 8 населених пунктах Бахмутського та Покровського районів, де ситуація залишається критичною через постійні обстріли.
Крім того, в Донецькій ОВА повідомляли, що 388 дітей потребують примусової евакуації.
Також нещодавно повідомлялося, що на початку року примусову евакуацію дітей оголосили в окремих населених пунктах Мар’їнської та Очеретинської громад Донецької області. 26 лютого звідти вдалося вивезти всіх дітей.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.