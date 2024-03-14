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Жителів Донецької області евакуюватимуть у ще два регіони України: подробиці

Архівне фото: Жителів Донецької області евакуюватимуть у ще два регіони України (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Евакуйованих жителів Донецької області тепер зможуть приймати ще два регіони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку ОВА.

Сьогодні відбулося засідання Координаційного штабу з питань проведення обов'язкової евакуації населення в умовах воєнного стану. У ньому взяли участь:

  • міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук; 
  • заступник голови Донецької ОВА Ігор Бойко;  
  • заступник голови Донецької ОВА Олександр Шевченко; 
  • керівники профільних структурних підрозділів Донецької ОВА;
  • начальники військових адміністрацій. 

Фото: Засідання (facebook.com/DonetskaODA)

Зазначається, що керівництво Рівненської та Волинської ОВА доповіли про готовність прийняти евакуйоване цивільне населення з Донеччини зокрема з визначенням конкретних місць розташування. 

Коли почнеться евакуація

Ця інформація дасть можливість евакуйованим громадянам заздалегідь знати, які умови для проживання на них очікують.  Особливу увагу зосередили на адаптації дітей, маломобільного населення та людей з інвалідністю. 

У Донецькій ОВА повідомили, що евакуація в зазначені регіони розпочнеться 23 березня.

Евакуація дітей з Донецької області

Нагадаємо, 23 жовтня 2023 року на засіданні Координаційного штабу з питань обов'язкової евакуації було оголошено про евакуацію близько 250 дітей з Донецької області. Вона була введена у 8 населених пунктах Бахмутського та Покровського районів, де ситуація залишається критичною через постійні обстріли.

Крім того, в Донецькій ОВА повідомляли, що 388 дітей потребують примусової евакуації.

Також нещодавно повідомлялося, що на початку року примусову евакуацію дітей оголосили в окремих населених пунктах Мар’їнської та Очеретинської громад Донецької області. 26 лютого звідти вдалося вивезти всіх дітей.

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