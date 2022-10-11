Жителів Чернігівської області попередили про аварійні відключення світла

У Чернігівській області можливі аварійні відключення світла через ракетні удари росіян. У північній частині регіону вже відключили електроенергію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса в Telegram.
За його словами, сьогодні, 12 жовтня, о 18:50 відключилася лінія, яка живила північну частину області. Внаслідок цього електроенергія відсутня у частині населених пунктів Чернігівського, Корюківського та Новгород-Сіверського районів.
"Можуть спрацьовувати аварійні відключення по всій області та Чернігову. Причина - всім відома. Тривають роботи", - зазначив Чаус.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що через технічні проблеми на одній з підстанцій, які виникли внаслідок ракетних ударів росіян, частина Львова залишилася без електрики.
Також ми писали, що у Києві сьогодні, 11 жовтня, використовують аварійні відключення електроенергії.
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