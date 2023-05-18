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Жителів більшості областей України попередили про високу загрозу пожеж

Фото: синоптики попереджають про загрозу пожеж (facebook.com/DSNSMYKOL)
Автор: Наталія Юрченко

У більшості областей України найближчими днями посилиться пожежна небезпека. Жителів попередили про загрозу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Синоптики попереджають, що підвищена загроза буде триматися у період з 18 до 21 травня. Небезпека оголошена у всіх регіонах, крім Закарпатської, Івано-Франківської та Волинської областей.

Також у Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки 18 та 19 травня.

Нагадаємо, за даними синоптиків, сьогодні в Україні буде спекотна та майже безвітряна погода. Максимально повітря прогріється до +27 градусів.

При цьому дрібні дощі сьогодні, місцями з грозами, прогнозуються лише у західних областях.

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