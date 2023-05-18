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Спекотно, але місцями грози: якою буде погода в Україні сьогодні

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Україна, Четвер 18 травня 2023 07:00
Спекотно, але місцями грози: якою буде погода в Україні сьогодні Фото: сьогодні в Україні буде спекотно, на заході очікуються дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні 18 травня буде спекотною. Проте на заході очікуються невеликі дощі, місцями з грозами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні у західних областях прогнозуються невеликі короткочасні дощі, а місцями з грозами. На решті території нашої країни мінлива хмарність, але без опадів. Вітер переважно південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Стовпчики термометрів вдень покажуть у середньо +22 +27 градусів, а на Закарпатті та Прикарпатті +16 +21.

Вночі температура опуститься до +10 +15 градусів, а на сході до +7 +12 градусів.

Спекотно, але місцями грози: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода у Києві

У столиці сьогодні хмарно з прояснення, проте опадів не прогнозується. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Вдень температура повітря у Києві буде у межах +24 +26 градусів, а вночі +11 +13 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували, якою буде погода в Україні до кінця травня.

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