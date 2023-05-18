Жителей большинства областей Украины предупредили о высокой угрозе пожаров

В большинстве областей Украины в ближайшие дни усилится пожарная опасность. Жителей предупредили об угрозе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Синоптики предупреждают, что повышенная угроза будет держаться в период с 18 по 21 мая. Опасность объявлена во всех регионах, кроме Закарпатской, Ивано-Франковской и Волынской областей.

Также в Крыму преобладает чрезвычайный уровень пожарной опасности 18 и 19 мая.

Напомним, по данным синоптиков, сегодня в Украине будет жаркая и почти безветренная погода. Максимально воздух прогреется до +27 градусов.

При этом мелкие дожди сегодня, местами с грозами, прогнозируются только в западных областях.

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