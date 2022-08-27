Жители Запорожья сегодня слышали взрыв: в мэрии рассказали подробности

Звуки взрывов, которые были слышны в Запорожье в субботу, 27 августа, - результат работы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Запорожского горсовета.

Как сообщают местные Telegram-каналы, взрывы в Запорожье прогремели после 13:00.

"Звук взрыва, который сегодня слышали запорожцы, – это результат работы наших противовоздушных сил", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины за сутки 26 августа уничтожили вражеский вертолет и три беспилотника оперативно-тактического уровня.

Кроме того, вчера украинские бойцы за сутки ликвидировали еще 250 оккупантов и уничтожили пять артсистем врага.

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