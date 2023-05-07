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Жителі Вінниці та області можуть чути вибухи: коли саме

Фото: у Вінниці та області можуть лунати вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

На полігоні у Вінницькій області проведуть планові роботи. Жителі можуть чути вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вінницьку ОВА.

Планові роботи проведуть на полігоні у місті Калинівка. Вибухи можуть чути у п'ятницю, 12 травня.

"Кожного другого тижня у п’ятницю у проміжку часу між 12:00 та 13:00 годинами на території спеціального полігону неподалік від міста Калинівки будуть здійснюватись вибухи (планові роботи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та ракетно-бомбового удару 24 лютого 2022 року)", - йдеться у повідомленні.

Вибухи можуть чути жителі Вінниці, Вінницького та Хмільницького районів. Місцевих просять зберігати спокій.

Нагадаємо, раніше у ДСНС пояснили, які існують типи протипіхотних мін і чим вони небезпечні.

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ВінницяВінницька областьВибух