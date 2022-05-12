Жители трех районов Киева могут остаться без света из-за непогоды

У жителей трех районов столицы из-за непогоды может отсутствовать свет. Сейчас резервно запитано большинство клиентов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
Из-за непогоды - дождя и шквального ветра отключились высоковольтные линии, питающие 100 тысяч клиентов столицы в Оболонском, Подольском и Святошинском районах.
По сообщению компании-электропоставщика, в 20:45 удалось резервно запитать большинство клиентов, еще 19 тысяч остаются обесточенными.
Киевлян просят помнить о правилах безопасности-не приближаться к оборванным проводам.
Ранее мы сообщали, 12 мая синоптики объявили штормовое предупреждение. Непогода ожидается в Киеве, западных, северных и частично центральных регионах.
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