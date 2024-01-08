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Жителі російського Ростова-на-Дону залишилися без світла та опалення: причина

Ілюстративне фото: Жителі російського Ростова-на-Дону залишилися без світла та опалення (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

У російському Ростові-на-Дону мешканці десятка будинків залишилися без світла. У деяких будинках також немає води та тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал SHOT .

За інформацією джерела, відключення світла у місті почалися ще вчора вдень, у деяких будинках надвечір також зникли опалення та вода.

Аварії на електропідстанціях призвели до часткового відключення електрики у Ростові-на-Дону. Енергетики пообіцяли відновити світло у будинках найближчим часом, але терміни неодноразово переносились.

"Причиною часткового блекауту стало кілька аварій на електропідстанціях. У "Доненерго" обіцяють відновити електропостачання у будинках найближчим часом, проте вже кілька разів зрушували зазначені терміни, усунення поломок триває", - повідомили на каналі.

Аварії на енергооб'єктах у Росії

Раніше ми писали, що деякі райони Москви залишилися без світла, води та тепла. Тоді у російській столиці було -25 градусів.

Також було відомо про пожежу, що спалахнула на території московської електропідстанції "Чагіно". Повідомляли про густий дим і загоряння трансформатора, а також 120 літрів палива.

До речі, влада Курської області РФ заявила про нібито обстріл електропідстанції і відключення світла.

 

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блекаутРостов-на-Дону