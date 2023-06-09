Жителі Росії однаково ненавидять Україну, США та ЄС і хочуть відносин з Китаєм та Іраном

Респондентам було запропоновано оцінити своє ставлення до країн із наступного списку: США, ЄС, Україна, Китай, Іран.

До США негативно ставляться 77% росіян, до України 74%, до Євросоюзу - 72%. Найкраще піддані Путіна відносяться до Китаю (87%) та Ірану (69%).

Жителі Росії продовжують вважати окуповану Білорусь найбільш дружньою країною: цієї думки дотримуються 77% (2022 року - 72%). Друге місце стійко займає КНР: її вважають дружньою 58% (2022 року - 50%). На третьому місці - вийшла Індія, показавши значне зростання - з 21% до 31% і обігнавши Казахстан: його дружнім бачать 26% респондентів (2022 року - 28%).

Опитування "Левада-центру" проведено 25 – 31 травня 2023 року серед 1603 осіб. Дослідження проводиться вдома у респондента шляхом особистого інтерв'ю. Статистична похибка (імовірність 0,95) не перевищує 3,4%.