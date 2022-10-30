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Жителі прифронтових областей можуть отримати дрова безкоштовно: як це робити

Фото: українцям пояснили, як можна замовити дрова безкоштовно (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Жителі восьми областей України можуть отримати дрова від держави безкоштовно. Для цього необхідно подати заяву до органів місцевої влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пояснення Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Видача дрон розпочнеться завтра, 31 жовтня, у регіонах, які прилягають до зони бойових дій. Мова йде про Донецьку, Запорізьку, Миколаївську, Сумську, Харківську, Херсонську, Дніпропетровську та Чернігівську області. Жителі цих регіонів можуть отримати деревину з доставкою додому.

Дрова будуть надаватися у порядку черговості. Пріоритет мають самотні люди похилого віку (від 60 років), важкохворі, особи з інвалідністю I або II групи, багатодітні сім'ї, самотні опікуни дітей, вагітні жінки й матері з дітьми віком до двох років, а також особи, які на початку опалювального періоду не користувалися субсидією.

Для отримання дров необхідно подати заяву до органів місцевої влади. До заяви слід додати низку документів:

  • паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
  • документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус (для іноземців або осіб без громадянства);
  • документ, що підтверджує повноваження законного представника;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • документ, що підтверджує наявність відповідного соціального статусу (за наявності такого);
  • інші документи, що підтверджують належність заявника до відповідного домогосподарства.

Нагадаємо, що в Україні запрацював державний магазин "ДроваЄ". Одна особа може придбати в ньому до 15 кубометрів дров на опалювальний сезон.

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МінреінтеграцііОпалювальный сезон