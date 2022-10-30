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Жители прифронтовых областей могут получить дрова бесплатно: как это делать

Фото: украинцам объяснили, как можно заказать дрова бесплатно (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Жители восьми областей Украины могут получить дрова от государства бесплатно. Для этого необходимо подать заявление в органы местной власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на объяснение Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Выдача дрон начнется завтра, 31 октября, в регионах, прилегающих к зоне боевых действий. Речь идет о Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Днепропетровской и Черниговской областях. Жители этих регионов могут получить древесину с доставкой на дом.

Дрова будут предоставляться в порядке очередности. Приоритет имеют одинокие пожилые люди (от 60 лет), тяжелобольные, лица с инвалидностью I или II группы, многодетные семьи, одинокие опекуны детей, беременные женщины и матери с детьми младше двух лет, а также лица, которые в начале отопительного периода не воспользовались субсидией.

Для получения дров необходимо подать заявление в органы местной власти. К заявлению следует добавить ряд документов:

  • паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
  • документ, удостоверяющий личность и подтверждающий его специальный статус (для иностранцев или лиц без гражданства);
  • документ, подтверждающий полномочия законного представителя;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • документ, подтверждающий наличие соответствующего социального статуса (при наличии такового);
  • другие документы, подтверждающие принадлежность заявителя к соответствующему домохозяйству.

Напомним, что в Украине заработал государственный магазин "ДроваЄ". Один человек может приобрести в нем до 15 кубометров дров на отопительный сезон.

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МинреинтеграцииОтопительный сезон