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Жители Попасной остались без водоснабжения из-за обстрела боевиков

Автор: РБК-Украина

В городе Золотое-3 было повреждено электроснабжение водонапорной станции в следствие обстрелов. Из-за чего без водоснабжения остались 3312 жителя.

Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на сайт МВД Украины.

Сегодня во время обстрелов было повреждено электроснабжение водонапорной станции в городе Золотое-3 (бывший Стахановец). Местное энергообеспечивающее предприятие из-за напряженности ситуации не имеет возможности оперативно начать ремонтные работы.

В связи с этим, подача воды в центральную часть города Попасная, Северодонецкого района временно совершаться не будет. Без водоснабжения остались 3312 абонента.

В частности, без водоснабжения осталась местная школа-гимназия, детский сад, поликлиника и другие объекты социальной инфраструктуры. Все они оснащены емкостями для воды на 2-4 тонны, на территории некоторых из них находятся действующие скважины.

Напомним, сегодня боевики 47 раз нарушили "тишину" на Донбассе, двое военных ранены.

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