Жителі Полтавської області сьогодні чутимуть постріли. У регіоні проведуть навчання

У Полтавській області сьогодні, 10 листопада, проведуть навчання. Жителі регіону будуть чути звуки стрільби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Полтавської ОВА Дмитра Луніна у Telegram.

Сьогодні навчальні стрільби проведуть на території Миргородської, Лубенської та Полтавської громад. Тому жителі будуть чути звуки пострілів. "Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій", - попередив Лунін.