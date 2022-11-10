Жителі Полтавської області сьогодні чутимуть постріли. У регіоні проведуть навчання
Фото: у Полтавській області проведуть навчальні стрільби (Getty Images)
У Полтавській області сьогодні, 10 листопада, проведуть навчання. Жителі регіону будуть чути звуки стрільби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Полтавської ОВА Дмитра Луніна у Telegram.
Сьогодні навчальні стрільби проведуть на території Миргородської, Лубенської та Полтавської громад. Тому жителі будуть чути звуки пострілів.
"Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій", - попередив Лунін.
Нагадаємо, в ніч на 1 листопада окупанти атакували Полтавську область 10 дронами-камікадзе. Шість з них збили українські бійці.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.