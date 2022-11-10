Жители Полтавской области сегодня будут слышать выстрелы. В регионе проведут учения
Фото: в Полтавской области проведут обучающие стрельбы (Getty Images)
В Полтавской области сегодня, 10 ноября, проведут учения. Жители региона будут слышать звуки стрельбы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Дмитрия Лунина в Telegram.
Сегодня обучающие стрельбы проведут на территории Миргородской, Лубенской и Полтавской общин. Поэтому жители будут слышны звуки выстрелов.
"Если услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие", - предупредил Лунин.
Напомним, в ночь на 1 ноября оккупанты атаковали Полтавскую область 10 дронами-камикадзе. Шесть из них были сбиты украинскими бойцами.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.