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Жители Полтавской области будут слышать выстрелы: названа причина

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Полтавская область, Пятница 19 августа 2022 08:57
Жители Полтавской области будут слышать выстрелы: названа причина Фото: В Полтавской области будут раздаваться выстрелы (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 19 августа, жители Полтавской области будут слышать звуки выстрелов. Причиной тому является проведение учебных стрельб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Полтавской ОВА Дмитрия Лунина в Telegram.

По его словам, сегодня учебные стрельбы будут проходить в Миргородской и Лубенской общинах.

"19 августа на территории Миргородской и Лубенской территориальных общин будут проводиться учебные стрельбы. Если вы услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие! Все будет Украина", - написал глава ОВА.

Напомним, недавно в Полтавской области сократили время комендантского часа.

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