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Жителі Полтавської області будуть чути постріли: названа причина

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Полтавська область, П'ятниця 19 серпня 2022 08:57
Жителі Полтавської області будуть чути постріли: названа причина Фото: у Полтавській області лунатимуть постріли (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю, 19 серпня, жителі Полтавської області будуть чути звуки пострілів. Причиною тому є проведення навчальних стрільб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна в Telegram.

За його словами, сьогодні навчальні стрільби проходитимуть у Миргородській та Лубенській громадах.

"19 серпня на території Миргородської та Лубенської територіальних громад проводитимуться навчальні стрільби. Якщо ви почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій! Все буде Україна", - написав глава ОВА.

Нагадаємо, нещодавно в Полтавській області скоротили час комендантської години.

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