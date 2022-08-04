Фото: жители Покровской общины будут получать воду по графику (Виталий Носач, РБК-Украина)

Жители Покровской общины Донецкой области будут получать воду по графику из-за острой необходимости экономного использования ресурса Карловского водохранилища.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Покровска Руслана Требушкина.

Так, населенные пункты Покровской общины будут получать воду по следующему графику: г. Покровск – понедельник, среда, четверг, суббота и воскресенье с 5:00 до 8:00 и с 18:00 до 22:00;

г. Родинское – ежедневно с 5:00 до 8:00 и с 18:00 до 22:00;

пгт Шевченко – ежедневно с 6:00 до 9:00 и с 18:00 до 21:00. "График может изменяться, о чем мы будем информировать дополнительно", - отметил городской голова.