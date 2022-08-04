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Жителі Покровської громади отримуватимуть воду за графіком

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Донецьк, Четвер 04 серпня 2022 10:14
Жителі Покровської громади отримуватимуть воду за графіком Фото: жителі Покровської громади отримуватимуть воду за графіком (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Жителі Покровської громади Донецької області отримуватимуть воду за графіком через гостру необхідність економного використання ресурсу Карлівського водосховища.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Покровська Руслана Требушкіна.

Так, населені пункти Покровської громади отримуватимуть воду за наступним графіком:

  • м. Покровськ – понеділок, середа, четвер, субота та неділя з 5:00 до 8:00 та з 18:00 до 22: 00;
  • м. Родинське – щоденно з 5:00 до 8:00 та з 18:00 до 22: 00;
  • смт Шевченко – щоденно з 6:00 до 9:00 та з 18:00 до 21:00.

"Графік може змінюватися, про що ми будемо інформувати додатково", - зазначив міський голова.

Нагадаємо, уряд України вводить обов'язкову евакуацію жителів Донецької області перед початком опалювального сезону.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що з області мають виїхати понад 200 тисяч осіб, серед яких 52 тисячі дітей.

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