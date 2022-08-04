Жителі Покровської громади отримуватимуть воду за графіком

Жителі Покровської громади Донецької області отримуватимуть воду за графіком через гостру необхідність економного використання ресурсу Карлівського водосховища.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Покровська Руслана Требушкіна.

Так, населені пункти Покровської громади отримуватимуть воду за наступним графіком: м. Покровськ – понеділок, середа, четвер, субота та неділя з 5:00 до 8:00 та з 18:00 до 22: 00;

м. Родинське – щоденно з 5:00 до 8:00 та з 18:00 до 22: 00;

смт Шевченко – щоденно з 6:00 до 9:00 та з 18:00 до 21:00. "Графік може змінюватися, про що ми будемо інформувати додатково", - зазначив міський голова.