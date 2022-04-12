UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Жители Покровска получат 13 тысяч продуктовых наборов от проекта "Спасаем жизнь"

Фото: жители Покровска получат 13 тысяч продуктовых наборов от проекта "Спасаем жизнь" (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Гуманитарный проект "Спасаем жизнь" направил наборы гуманитарной помощи жителям города Покровска, находящегося у линии боевых действий.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение проекта.

10 тысяч гуманитарных наборов получат, в первую очередь, социально незащищенные категории населения, которые не смогли покинуть город. В частности, это одинокие матери, многодетные семьи, люди с инвалидностью, ветераны.

В набор входят макароны, мука, крупы, консервы, сахар, сгущенное молоко. Состав рекомендован ВОЗ ввиду его энергетической ценности.

Уже роздано более 3 тысяч наборов. Кроме того, силами проекта был сформирован стратегический запас продовольствия в городе. Ведь, по словам городского головы Покровска Руслана Требушкина, многие жители отказываются уезжать, поскольку надеются, что война скоро закончится.

Напомним, ранее 6 тысяч гуманитарных наборов от проекта "Спасаем жизнь" уже были переданы жителям Авдеевки.

Финансирование проекта "Спасаем жизнь" осуществляют компании "Метинвест" и ДТЭК, входящие в группу SCM, в координации с Фондом Рината Ахметова.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гуманитарная помощьПокровск