Жители Покровска получат 13 тысяч продуктовых наборов от проекта "Спасаем жизнь"

10 тысяч гуманитарных наборов получат, в первую очередь, социально незащищенные категории населения, которые не смогли покинуть город. В частности, это одинокие матери, многодетные семьи, люди с инвалидностью, ветераны.

В набор входят макароны, мука, крупы, консервы, сахар, сгущенное молоко. Состав рекомендован ВОЗ ввиду его энергетической ценности.

Уже роздано более 3 тысяч наборов. Кроме того, силами проекта был сформирован стратегический запас продовольствия в городе. Ведь, по словам городского головы Покровска Руслана Требушкина, многие жители отказываются уезжать, поскольку надеются, что война скоро закончится.

Напомним, ранее 6 тысяч гуманитарных наборов от проекта "Спасаем жизнь" уже были переданы жителям Авдеевки.

Финансирование проекта "Спасаем жизнь" осуществляют компании "Метинвест" и ДТЭК, входящие в группу SCM, в координации с Фондом Рината Ахметова.