Жителі Покровська отримають 13 тисяч продуктових наборів від проекту "Рятуємо життя"

10 тисяч гуманітарних наборів отримають, у першу чергу, соціально незахищені категорії населення, які не змогли покинути місто. Зокрема, це одинокі матері, багатодітні сім’ї, люди з інвалідністю, ветеранів.

До набору входять макарони, борошно, крупи, консерви, цукор, згущене молоко. Склад рекомендований ВООЗ із огляду на його енергетичну цінність.

Вже роздано понад 3 тисяч наборів. Крім того, силами проекту було сформовано стратегічний запас продовольства у місті. Адже, за словами міського голови Покровська Руслана Требушкіна, багато мешканців відмовляються виїжджати, оскільки сподіваються, що війна скоро закінчиться.

Нагадаємо, раніше 6 тисяч гуманітарних наборів від проекту "Рятуємо життя»" вже було передано жителям Авдіївки.

Фінансування проекту "Рятуємо життя" здійснюють компанії "Метінвест" і ДТЕК, що входять до групи SCM, у координації з Фондом Ріната Ахметова.