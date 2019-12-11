Жители острова Бугенвиль проголосовали за отделение от Папуа-Новой Гвинеи

Фото: Бугенвиль (twitter com UNinPNG)

В пользу создания собственного государства высказались 176 тыс. участников голосования

В ходе референдума о вопросе независимости Бугенвиля почти 98% острова в Океании проголосовали за отделение от Папуа - Новой Гвинеи. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на агентство Bloomberg.

В пользу создания собственного государства высказались 176 тыс. участников голосования, три тысячи посчитали достаточной широкой автономию. Власти Папуа - Новой Гвинеи, разрешившие референдум, рассчитывали, что жители острова не захотят жить отдельно. Окончательное согласие должен дать парламент страны.

Бугенвиль - крупнейший в группе Соломоновых островов. Названный в честь французского путешественника Луи Антуана де Бугенвиля, в 1970-е годы он был включен в состав Папуа - Новой Гвинеи. Дважды в течение последних 50 лет он пытался отделиться, что привело к длительному военному конфликту, в ходе которого погибли более 15 тыс. человек.

Напомним, экс-президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что Brexit был "одной из самых впечатляющих ошибок в истории ЕС". Туск сказал, что процесс вокруг выхода Британии был "самым болезненным и печальным опытом" за пять лет его президентства, на который также выпал бурный период греческого кризиса в еврозоне, резкие споры по поводу миграции и выборы Дональда Трампа.