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Жителі острова Бугенвіль проголосували за відділення від Папуа-Нової Гвінеї

Новини » Політика     11.12.2019 - 09:28
Жителі острова Бугенвіль проголосували за відділення від Папуа-Нової Гвінеї
Фото: Бугенвіль (twitter com UNinPNG)

На користь створення власної держави висловилися 176 тис. учасників голосування

В ході референдуму про питання незалежності Бугенвіля майже 98% острова в Океанії проголосували за відділення від Папуа - Нової Гвінеї. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на агентство Bloomberg.

На користь створення власної держави висловилися 176 тис. учасників голосування, три тисячі вважали достатньою широку автономію. Владі Папуа - Нової Гвінеї, дозволили референдум, розраховували, що жителі острова не захочуть жити окремо. Остаточну згоду повинен дати парламент країни.

Бугенвіль - найбільший в групі Соломонових островів. Названий на честь французького мандрівника Луї Антуана де Бугенвіль, в 1970-ті роки він був включений до складу Папуа - Нової Гвінеї. Двічі протягом останніх 50 років він намагався відокремитися, що призвело до тривалого військового конфлікту, в ході якого загинули більше 15 тис. чоловік.

Нагадаємо, екс-президент Європейської ради Дональд Туск заявив, що Brexit був "однією з найбільш вражаючих помилок в історії ЄС". Туск сказав, що процес навколо виходу Британії був "самим болючим і сумним досвідом" за п'ять років його президентства, на який також випав бурхливий період грецької кризи в єврозоні, різкі суперечки з приводу міграції вибори Дональда Трампа.

Як повідомляло РБК-Україна, нещодавно Консервативна партія британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона заявила, що наполягає на реформування прикордонних правил для громадян Євросоюзу після виходу Великобританії зі складу ЄС.

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