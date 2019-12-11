Жителі острова Бугенвіль проголосували за відділення від Папуа-Нової Гвінеї

Фото: Бугенвіль (twitter com UNinPNG)

На користь створення власної держави висловилися 176 тис. учасників голосування

В ході референдуму про питання незалежності Бугенвіля майже 98% острова в Океанії проголосували за відділення від Папуа - Нової Гвінеї. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на агентство Bloomberg.

На користь створення власної держави висловилися 176 тис. учасників голосування, три тисячі вважали достатньою широку автономію. Владі Папуа - Нової Гвінеї, дозволили референдум, розраховували, що жителі острова не захочуть жити окремо. Остаточну згоду повинен дати парламент країни.

Бугенвіль - найбільший в групі Соломонових островів. Названий на честь французького мандрівника Луї Антуана де Бугенвіль, в 1970-ті роки він був включений до складу Папуа - Нової Гвінеї. Двічі протягом останніх 50 років він намагався відокремитися, що призвело до тривалого військового конфлікту, в ході якого загинули більше 15 тис. чоловік.

Нагадаємо, екс-президент Європейської ради Дональд Туск заявив, що Brexit був "однією з найбільш вражаючих помилок в історії ЄС". Туск сказав, що процес навколо виходу Британії був "самим болючим і сумним досвідом" за п'ять років його президентства, на який також випав бурхливий період грецької кризи в єврозоні, різкі суперечки з приводу міграції вибори Дональда Трампа.