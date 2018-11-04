В Новой Каледонии голосуют за независимость от Франции

Фото: голосование на референдуме (twitter.com/BFMTV)

Около 175 тыс. человек имеют право голоса в Новой Каледонии

В Новой Каледонии проходит референдум о независимости от Франции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Отметим, что проведение референдума является частью соглашения, которое заключили после переговоров власти и сепаратистов среди коренного населения острова - народа Канак. Около 175 тыс. человек имеют право голоса в Новой Каледонии, при этом коренное население составляет менее 50% избирателей.

На юге явка избирателей составила 41,8% против 27,3% на местных выборах 2014 года.

Отдаленные острова получают ежегодно примерно 1,3 млрд евро от правительства Франции. Франция рассматривает эту территорию как стратегический политический и экономический объект в регионе.

Если избиратели поддержат независимость островов, то они станут первой территорией, которая выйдет из состава Франции со времени Джибути (1977 год) и Вануату (1980 год).

Как известно, Новую Каледонию представляют в парламенте Франции два депутата и двое сенаторов. Также территория имеет собственный парламент, назначает членов исполнительного органа. У местной власти есть полномочия по некоторым направлениям политики, в частности правоохранительной деятельности, образования и местных законов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ирландии 26 октября состоялся референдум, на котором большинство граждан проголосовали за переизбрание действующего президента Майкла Хиггинса и отмену уголовной ответственности за богохульство.