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Жители Минска собираются на марш, силовики стягивают спецтехнику

Минск, Воскресенье 20 декабря 2020 12:09
Жители Минска собираются на марш, силовики стягивают спецтехнику
Фото: люди с флагами (tut.by)
Автор: РБК-Украина

В воскресенье, 20 декабря, в Беларуси состоится Марш народного трибунала. В центр Минска силовики стягивают спецтехнику.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

В разных районах Минска с самого утра люди собираются в колонны и образуют "цепочки солидарности".

Автобусы правоохранительных органов дежурят возле Площади Государственного флага и возле Дворца Независимости - резиденции Александра Лукашенко. Перед дворцом припаркованы автомобили с колючей проволокой.

Кроме того, в Минске властью организован "пробег тракторов".

Напомним, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановська заявила, что требует освобождения 145 политзаключенных.

Кроме того, Тихановская заявила, что правление Лукашенко закончиться к весне.

"Я не могу предсказать будущее. Главное - это воля народа. Думаю, к весне мы сможем победить. Но кто знает: это может произойти на следующей неделе", - сказала она.

Она также подчеркнула, что стратегия оппозиции не меняется - это давление, переговоры и новые выборы.

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