Жители Мариуполя начинают получать от россиян СМС-сообщения о мобилизации (фото)

Указано, что мариупольцы начали получать СМС-ки с якобы предложением работы в "новом подразделении".

Впрочем, как отмечают в горсовете, на самом деле людей просто собирают и отправляют на фронт, как это делали и в оккупированном Донецке.

"Это свидетельствует о том, что у российских оккупантов не все так хорошо на фронте, как они это пытаются показать по своим пропагандистским каналам. Они боятся контрнаступления ВСУ и готовы использовать жителей оккупированных территорий в качестве пушечного мяса, чтобы прикрыть свои позиции", - говорится в сообщении.

В горсовете призвали мариупольцев не вестись на такие или иные предложения от оккупантов.

"Уезжайте из города и не воюйте на стороне тех, кто принес в наш дом войну", - обращаются в сообщении к гражданам.

Фото: жители Мариуполя начинают получать от россиян СМС-сообщения о мобилизации (/t.me/mariupolrada)