Жители Мариуполя начинают получать от россиян СМС-сообщения о мобилизации (фото)

В захваченном россиянами Мариуполе проходит скрытая мобилизация. Оккупанты начали присылать жителям СМС-сообщения о наборе на "службу".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Мариупольского городского совета.
Указано, что мариупольцы начали получать СМС-ки с якобы предложением работы в "новом подразделении".
Впрочем, как отмечают в горсовете, на самом деле людей просто собирают и отправляют на фронт, как это делали и в оккупированном Донецке.
"Это свидетельствует о том, что у российских оккупантов не все так хорошо на фронте, как они это пытаются показать по своим пропагандистским каналам. Они боятся контрнаступления ВСУ и готовы использовать жителей оккупированных территорий в качестве пушечного мяса, чтобы прикрыть свои позиции", - говорится в сообщении.
В горсовете призвали мариупольцев не вестись на такие или иные предложения от оккупантов.
"Уезжайте из города и не воюйте на стороне тех, кто принес в наш дом войну", - обращаются в сообщении к гражданам.
Фото: жители Мариуполя начинают получать от россиян СМС-сообщения о мобилизации (/t.me/mariupolrada)
Напомним, ранее сообщалось, что российские военные получили приказ от кремлевских кураторов провести "скрытую мобилизацию" украинцев в Мариуполе.
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