RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Жителі Маріуполя починають отримувати від росіян СМС-повідомлення про мобілізацію (фото)

Фото: жителі Маріуполя починають отримувати від росіян СМС-повідомлення про мобілізацію (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У захопленому росіянами Маріуполі проходить прихована мобілізація. Окупанти почали надсилати жителям СМС-повідомлення про набір на "службу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Маріупольської міської ради.

Вказано, що маріупольці почали отримувати СМС-ки з нібито пропозицією роботи у "новому підрозділі".

Втім, як зазначають в міськраді, насправді людей просто збирають та відправляють на фронт, як це робили й в окупованому Донецьку.

"Це свідчить про те, що у російських окупантів не все так добре на фронті, як вони це намагаються показати по своїм пропаганд-каналам. Вони бояться контрнаступу ЗСУ та готові використовувати жителів окупованих територій у якості гарматного м'яса, аби прикрити свої позиції", - йдеться в повідомленні.

У міськраді закликали маріупольців не вестися на такі чи інші пропозиції від окупантів.

"Виїжджайте з міста та не воюйте на боці тих, хто приніс в наш дім війну", - звертаються в повідомленні до громадян.

Фото: жителі Маріуполя починають отримувати від росіян СМС-повідомлення про мобілізацію (/t.me/mariupolrada)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські військові отримали наказ від кремлівських кураторів провести "приховану мобілізацію" українців у Маріуполі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь