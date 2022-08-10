Жителі Маріуполя починають отримувати від росіян СМС-повідомлення про мобілізацію (фото)

У захопленому росіянами Маріуполі проходить прихована мобілізація. Окупанти почали надсилати жителям СМС-повідомлення про набір на "службу".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Маріупольської міської ради.
Вказано, що маріупольці почали отримувати СМС-ки з нібито пропозицією роботи у "новому підрозділі".
Втім, як зазначають в міськраді, насправді людей просто збирають та відправляють на фронт, як це робили й в окупованому Донецьку.
"Це свідчить про те, що у російських окупантів не все так добре на фронті, як вони це намагаються показати по своїм пропаганд-каналам. Вони бояться контрнаступу ЗСУ та готові використовувати жителів окупованих територій у якості гарматного м'яса, аби прикрити свої позиції", - йдеться в повідомленні.
У міськраді закликали маріупольців не вестися на такі чи інші пропозиції від окупантів.
"Виїжджайте з міста та не воюйте на боці тих, хто приніс в наш дім війну", - звертаються в повідомленні до громадян.
Фото: жителі Маріуполя починають отримувати від росіян СМС-повідомлення про мобілізацію (/t.me/mariupolrada)
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські військові отримали наказ від кремлівських кураторів провести "приховану мобілізацію" українців у Маріуполі.
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