Жители Луганской области отказываются от эвакуации, - Гайдай

Жители Луганской области отказываются от эвакуации. В понедельник, 2 мая, из региона вывезли всего 20 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая в Facebook.

Что касается выезда из Попасной, то, по словам Гайдая, продолжается исследование безопасности маршрута.

"На призыв эвакуироваться соглашаются только единицы, но обстрелы наоборот только усиливаются", - написал он.

Как сообщалось, жители Запорожской области могут эвакуироваться в понедельник, 2 мая, присоединившись к колонне, которая будет идти из Мариуполя.

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