Жителі Луганської області відмовляються від евакуації, - Гайдай

Мешканці Луганської області відмовляються від евакуації. У понеділок, 2 травня, з регіону вивезли лише 20 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая в Facebook.

"Для тих, хто залишився завезено гумвантажі", - запевнив очільник регіону.

Щодо виїзду з Попасної, то за словами Гайдая, наразі триває дослідження безпечності маршруту.

"На заклик евакуюватися погоджуються лише одиниці, але обстріли навпаки тільки посилюються", - написав він.

Як повідомлялось, жителі Запорізької області можуть евакуюватись у понеділок, 2 травня, приєднавшись до колони, що буде йти з Маріуполя.

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