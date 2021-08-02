Россия испытывает на жителях ОРДЛО аналог "Спутника", - разведка

"Жители так называемой "ЛДНР" могут стать банальными подопытными кроликами для российских фармацевтов, которые испытают на них новый вариант свой вакцины "Спутник Лайт", прежде чем предлагать ее россиянам", - отметили в разведке.

Там напомнили, что "Спутник Лайт" сделан на основе двухкомпонентной вакцины "Спутник V", которая имеет множество побочных эффектов. "Возникает вопрос: сколько таких эффектов имеет ее однокомпонентный вариант? Их число, скорее всего, намного выше", - предупредили в Минобороны.

Отмечается, что "Спутник Лайт" не получил одобрения EMA и ВОЗ. "Это имеет огромное значение для распространения вакцин в рамках глобальной инициативы по вакцинам от коронавируса, которая обеспечивает препаратом беднейшие страны", - уточнили в разведке.

В Минобороны обратили внимание, что испытав на жителях "ЛНР" и "ДНР" свою вакцину "Спутник Лайт", Россия не несет никакой ответственности за смерть или болезнь людей. В то время как за применение сомнительного препарата на российских гражданах ответственность понесут фармацевты РФ.

"Сколько людей убьют эту вакцину - никто не узнает", - резюмировали в разведке.