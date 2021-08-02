Росія випробовує на жителях ОРДЛО аналог "Супутника", - розвідка

"Жителі так званої "ЛДНР" можуть стати банальними піддослідними кроликами для російських фармацевтів, які випробують на них новий варіант своєї вакцини "Супутник Лайт", перш ніж пропонувати її росіянам", - зазначили в розвідці.

Там нагадали, що "Супутник Лайт "зроблений на основі двокомпонентної вакцини" Супутник V", яка має безліч побічних ефектів. "Виникає питання: скільки таких ефектів має її однокомпонентний варіант? Їх число, швидше за все, набагато вище", - попередили в Міноборони.

Відзначається, що "Супутник Лайт" не отримав схвалення EMA і ВООЗ. "Це має величезне значення для поширення вакцин в рамках глобальної ініціативи щодо вакцин від коронавірусу, яка забезпечує препаратом найбідніші країни", - уточнили в розвідці.

У Міноборони звернули увагу, що випробувавши на жителях "ЛНР" і "ДНР" свою вакцину "Супутник Лайт", Росія не несе ніякої відповідальності за смерть або хворобу людей. У той час як за застосування сумнівного препарату на російських громадянах відповідальність понесуть фармацевти РФ.

"Скільки людей вб'ють цю вакцину - ніхто не дізнається", - резюмували в розвідці.