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Жителі Київської області сьогодні можуть чути вибухи

Фото: у Вишгородському районі сьогодні лунатимуть вибухи (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Жителі Київської області 19 січня можуть чути вибухи. Сьогодні в одному з районів знищуватимуть вибухонебезпечні предмети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА в Telegram.

"Увага! На Київщині можливо чути звуки вибухів. Сьогодні, 19 січня, о 12:30 на території Вишгородського району пройде знищення вибухонебезпечних предметів", - йдеться у повідомленні.

Жителів Вишгородського району закликають зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки.

Нагадаємо, українські захисники проводять навчання на північному кордоні. Вони вчаться знищувати ворожі колони, ДРГ, а також вести оборонний бій.

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ВибухКиївська областьВышгород