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Жители Киевской области сегодня могут слышать взрывы

Фото: в Вышгородском районе сегодня будут раздаваться взрывы (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Жители Киевской области 19 января могут слышны взрывы. Сегодня в одном из районов будут уничтожать взрывоопасные предметы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА в Telegram.

"Внимание! В Киевской области возможно слышны звуки взрывов. Сегодня, 19 января, в 12:30 на территории Вышгородского района пройдет уничтожение взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

Жителей Вышгородского района призывают сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.

Напомним, украинские защитники проводят учения на северной границе. Они учатся уничтожать вражеские колонны, ДРГ, а также вести оборонные бои.

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ВзрывКиевская областьВышгород