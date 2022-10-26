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Жителі Київської області сьогодні можуть чути вибухи: названо причину

Фото: жителів Київської області попередили про вибухи (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 26 жовтня, у Київській області заплановані роботи з розмінування. Жителі деяких районів можуть чути вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію у Telegram.

Так, сьогодні у Бучанському та Вишгородському районах сапери знищуватимуть вибухонебезпечні предмети. У Броварському районі фахівці та вибухотехніки обстежать водні акваторії.

Через це жителі деяких громад Київської області можуть чути вибухи.

"Зберігайте спокій та дотримуйтесь правил безпеки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що вчора жителі Київської області теж могли чути звуки вибухів. У регіоні проводили навчання саперів.

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Київська областьВибух