Жителі Київської області сьогодні можуть чути вибухи: названо причину

Сьогодні, 26 жовтня, у Київській області заплановані роботи з розмінування. Жителі деяких районів можуть чути вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію у Telegram.

Так, сьогодні у Бучанському та Вишгородському районах сапери знищуватимуть вибухонебезпечні предмети. У Броварському районі фахівці та вибухотехніки обстежать водні акваторії.

Через це жителі деяких громад Київської області можуть чути вибухи.

"Зберігайте спокій та дотримуйтесь правил безпеки", - йдеться у повідомленні.