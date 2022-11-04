Жителі Київської області сьогодні чутимуть вибухи: у чому причина

Фото: у Бучанському районі сьогодні лунатимуть вибухи (Getty Images)

Жителі Київської області сьогодні, 4 листопада, можуть чути вибухи. В одному з районів проведуть розмінування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію в Telegram.

Зазначається, у регіоні тривають планові розмінування територій. Тому сьогодні у Бучанському районі фахівці ДСНС будуть знищувати вибухонебезпечні предмети. "Може бути чутно звуки вибухів! Бережіть себе та дотримуйтеся правил безпеки", - йдеться у повідомленні.