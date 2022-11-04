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Жители Киевской области сегодня будут слышать взрывы: в чем причина

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Киевская область, Пятница 04 ноября 2022 11:10
Жители Киевской области сегодня будут слышать взрывы: в чем причина Фото: в Бучанском районе сегодня будут раздаваться взрывы (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Жители Киевской области сегодня, 4 ноября, могут слышать взрывы. В одном из районов проведут разминирование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию в Telegram.

Отмечается, что в регионе продолжаются плановые разминирования территорий. Поэтому сегодня в Бучанском районе специалисты ГСЧС будут уничтожать взрывоопасные предметы.

"Может быть слышны звуки взрывов! Берегите себя и соблюдайте правила безопасности", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в Киеве будут экстренно выключать свет из-за роста потребления электроэнергии.

Жителей столицы предупредили, что ранее опубликованные графики стабилизационных отключений пока не действуют.

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