Жители Киевской области сегодня будут слышать взрывы: в чем причина

Фото: в Бучанском районе сегодня будут раздаваться взрывы (Getty Images)

Жители Киевской области сегодня, 4 ноября, могут слышать взрывы. В одном из районов проведут разминирование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию в Telegram.

Отмечается, что в регионе продолжаются плановые разминирования территорий. Поэтому сегодня в Бучанском районе специалисты ГСЧС будут уничтожать взрывоопасные предметы. "Может быть слышны звуки взрывов! Берегите себя и соблюдайте правила безопасности", - говорится в сообщении.