Жители Киевской области сегодня будут слышать взрывы: в чем причина
Жители Киевской области сегодня, 4 ноября, могут слышать взрывы. В одном из районов проведут разминирование.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию в Telegram.
Отмечается, что в регионе продолжаются плановые разминирования территорий. Поэтому сегодня в Бучанском районе специалисты ГСЧС будут уничтожать взрывоопасные предметы.
"Может быть слышны звуки взрывов! Берегите себя и соблюдайте правила безопасности", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня в Киеве будут экстренно выключать свет из-за роста потребления электроэнергии.
Жителей столицы предупредили, что ранее опубликованные графики стабилизационных отключений пока не действуют.
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