Жителі Києва та області сьогодні можуть чути вибухи: у чому справа

У Києві та області у вівторок, 17 січня, можуть бути чутні звуки вибухів. В одному із районів регіону планують знищення вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення Київської ОВА.

"Увага! У Вишгородському районі можна чути звуки вибухів. Сьогодні, 17 січня, з 10:30 до 12:30 на території Вишгородського району пройде знищення вибухонебезпечних предметів", - йдеться у повідомленні військової адміністрації.

Нагадаємо, окупанти в суботу, 14 січня, вдарили по Києву зенітними ракетами . Запуск стався з північного напрямку, у зв'язку з чим вони долетіли за лічені хвилини, а на сполох у столиці оголосити не встигли.

РБК-Україна розповідала, навіщо росіяни обстріляли Київ із ЗРК і як із ними боротися.

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