Жители Киева и области сегодня могут слышать взрывы: в чем дело

В Киеве и области во вторник, 17 января, могут быть слышны звуки взрывов. В одном из районов региона планируют уничтожение взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевской ОВА.

"Внимание! В Вышгородском районе можно слышать звуки взрывов. Сегодня, 17 января, с 10:30 до 12:30 на территории Вышгородского района пройдет уничтожение взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении военной администрации.

Напомним, оккупанты в субботу, 14 января, ударили по Киеву зенитными ракетами. Запуск произошел с северного направления, в связи с чем они долетели в считанные минуты, а тревогу в столице объявить не успели.

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