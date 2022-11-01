Жителі Києва та області сьогодні можуть чути вибухи: у чому причина

У вівторок, 1 листопада, на Київщині протягом дня проходитимуть навчання для саперів. У зв'язку з чим у деяких громадах можуть лунати вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Київської обласної військової адміністрації.

"Сьогодні, 1 листопада, протягом дня у Вишгородському районі проходитимуть навчання для саперів. У планах заходів - відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів. Тому в деяких громадах області можна чути звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.

Як уточнюють в адміністрації, навчання заплановані у Вишгородському районі.

Нагадаємо, вчора російські війська завдали масованого ракетного удару по Україні. Частину ракет було спрямовано у бік Київської області. Деякі ракети вдалося збити, проте внаслідок обстрілів все ж таки постраждала енергетична інфраструктура.

У зв'язку з чим у Києві та ще семи областях сьогодні відключатимуть світло.

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