Жителі Івано-Франківської області сьогодні можуть чути вибухи
Фото: в Івано-Франківській області сьогодні можуть чути вибухи (Getty Images)
Сьогодні, 22 лютого, в Івано-Франківській області можуть пролунати вибухи. Вони пов'язані з роботою військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільницю Івано-Франківської ОВА Світлану Онищук у Telegram.
Вона попередила, що сьогодні на Прикарпатті проведуть військові навчання.
"Сьогодні наші військові продовжують навчання. Тому не лякайтесь звуків вибухів в час, коли немає повітряної тривоги", - зазначила Онищук.
Нагадаємо, в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через зліт російського винищувача на території Білорусі.
Крім того, українців попереджають про запуск дронів-камікадзе та загрозу атаки.
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