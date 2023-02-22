Жителі Івано-Франківської області сьогодні можуть чути вибухи

Сьогодні, 22 лютого, в Івано-Франківській області можуть пролунати вибухи. Вони пов'язані з роботою військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільницю Івано-Франківської ОВА Світлану Онищук у Telegram.

Вона попередила, що сьогодні на Прикарпатті проведуть військові навчання.

"Сьогодні наші військові продовжують навчання. Тому не лякайтесь звуків вибухів в час, коли немає повітряної тривоги", - зазначила Онищук.

Нагадаємо, в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через зліт російського винищувача на території Білорусі.

Крім того, українців попереджають про запуск дронів-камікадзе та загрозу атаки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.