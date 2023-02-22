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Жители Ивано-Франковской области сегодня могут слышать взрывы

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Ивано-Франковск, Среда 22 февраля 2023 09:40
Жители Ивано-Франковской области сегодня могут слышать взрывы Фото: в Ивано-Франковской области сегодня могут слышать взрывы (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 22 февраля, в Ивано-Франковской области могут прогреметь взрывы. Они связаны с работой военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Ивано-Франковской ОВА Светлану Онищук в Telegram.

Она предупредила, что сегодня на Прикарпатье проведут военные учения.

"Сегодня наши военные продолжают обучение. Поэтому не бойтесь звуков взрывов во время, когда нет воздушной тревоги", - отметила Онищук.

Напомним, в Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за взлета российского истребителя на территории Беларуси.

Кроме того, украинцев предупреждают о запуске дронов-камикадзе и угрозе атаки.

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