Жителі Івано-Франківської області сьогодні можуть чути вибухи: у чому причина

"Якщо ви сьогодні чутимете звуки вибухів в час, коли немає повітряної тривоги, не лякайтеся. Наші військові проводять навчання", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні в Івано-Франківській області не будуть вимикати світло. "Укренерго" не встановило для області лімітів протягом доби. Проте відключення можуть запровадити, якщо буде перевантаження мережі.

Детальніше про те, де сьогодні не вимикатимуть світло - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.