Жители Ивано-Франковской области сегодня могут слышать взрывы: в чем причина

"Если вы сегодня будете слышать звуки взрывов во время, когда нет воздушной тревоги, не пугайтесь. Наши военные проводят учения", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в Ивано-Франковской области не будут выключать свет. "Укрэнерго" не установило для области лимитов в течение суток. Однако отключения могут быть введены, если будет перегрузка сети.

Детальнее о том, где сегодня не будут выключать свет - в материале РБК-Украина.

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