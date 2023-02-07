Жителі Івано-Франківської області сьогодні можуть чути вибухи: причина

Жителів Прикарпаття попередили, що військові сьогодні проведуть навчання, тому можуть лунати вибухи.

"До уваги жителів області! Якщо ви сьогодні чутимете звуки вибухів в час, коли немає повітряної тривоги, не лякайтеся. Наші військові проводять навчання", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на річці Десна у Київській області знову утворився крижаний затор. Тому у п'ятницю, 3 лютого, у Броварському районі лунали вибухи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.