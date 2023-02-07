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Жителі Івано-Франківської області сьогодні можуть чути вибухи: причина

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Івано-Франківськ, Вівторок 07 лютого 2023 09:24
Жителі Івано-Франківської області сьогодні можуть чути вибухи: причина Фото: в Івано-Франківській області сьогодні пороведуть військові навчання (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Жителі Івано-Франківської області сьогодні, 7 лютого, можуть чути вибухи. У регіоні проведуть навчання військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільницю Івано-Франківської ОВА Світлану Онищук у Facebook.

Жителів Прикарпаття попередили, що військові сьогодні проведуть навчання, тому можуть лунати вибухи.

"До уваги жителів області! Якщо ви сьогодні чутимете звуки вибухів в час, коли немає повітряної тривоги, не лякайтеся. Наші військові проводять навчання", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на річці Десна у Київській області знову утворився крижаний затор. Тому у п'ятницю, 3 лютого, у Броварському районі лунали вибухи.

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Івано-Франківська область Вибух
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