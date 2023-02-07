Жители Ивано-Франковской области сегодня могут слышать взрывы: причина

Жители Ивано-Франковской области сегодня, 7 февраля, могут слышать взрывы. В регионе проведут учения военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Ивано-Франковской ОВА Светлану Онищук в Facebook.

Жителей Прикарпатья предупредили, что военные сегодня проведут учения, поэтому могут раздаваться взрывы.

"Вниманию жителей области! Если вы сегодня будете слышать звуки взрывов во время, когда нет воздушной тревоги, не пугайтесь. Наши военные проводят учения", - говорится в сообщении.

Напомним, на реке Десна в Киевской области вновь образовалась ледяная пробка. Поэтому в пятницу, 3 февраля, в Броварском районе слышали взрывы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.