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Жителі Херсонської області вимушені брати паспорти РФ, бо залишаться без медпослуг

Фото: під Херсоном росіяни вимагають паспорта РФ для оформлення полісу медпослуг, який є обов'язковим для відвідування лікаря (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

В окупованій Херсонській області російські окупанти запровадили обов'язковий поліс, який не можна отримати без паспорта РФ. Інакше місцеве населення немає права на лікарську допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського в Telegram.

"Окупаційна влада на лівобережній Херсонщині обмежує доступ населення до медичних послуг. Лікарі отримали команду не надавати медичні послуги людям без страхового поліса, який неможливо оформити без паспорта РФ", - розповів він.

Як зазначає Соболевський, у такий спосіб окупанти сподіваються змусити населення оформлювати російське громадянство.

"Загалом гуманітарна ситуація на лівому березі дуже важка", - зазначає він.

Раніше повідомлялось, що в Херсонській області загарбники залякують мирне місцеве населення каральними діями за відсутність паспорта РФ.

Нагадаємо, у тимчасово окупованій частині Херсонської області загарбники забирають у місцевих жителів будинки, щоб потім передати їх російським військовим.

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Херсонська область