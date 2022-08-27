Жители Херсона сообщают о взрывах возле колонии

В результате взрывов, по их словам, вылетели окна в нескольких зданиях колонии, а также в расположенных неподалеку многоквартирных жилых домах.

Сообщается о пожаре и взрыве, возможно, сдетонировал склад с боеприпасов, а ткаже активном движении автомобилей оккупантов в Северном микрорайоне.

На территории колонии №90 оккупанты устроили свою базу, где, вероятно, был и склад боеприпасов, отмечают местные СМИ.

Напомним, вечером в субботу, 27 августа, в оккупированном российскими войсками Херсоне и области снова были перебои со светом.

На этой неделе оккупированная Херсонская область была обесточена в результате остановки Запорожской атомной электростанции. Также были проблемы с водоснабжением.

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